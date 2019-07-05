شكرا لقرائتكم الهلال يواجه أودينيزي استعداداً للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، تمديد المعسكر في النمسا لمدة يومين ضمن استعدادات الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الهلال 6 مباريات ودية طوال فترة المعسكر حيث يخوض مباراة أمام سبيتال دراو السويسري يوم 9 يوليو، رابيد لينز النمساوي يوم 13 يوليو، بودافوكي المجري يوم 17 يوليو، أودينيزي الإيطالي يوم 24 يوليو، فيما سيخوض الفريق يوم 21 يوليو في مباراتين وديتين أمام فريقين مختلفين سيتم تحديدهما لاحقًا ،وستعود بعثة الهلال إلى الرياض بعد نهاية المعسكر يوم 25 يوليو الجاري.