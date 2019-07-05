شكرا لقرائتكم أغيري يستبعد غياب صلاح عن مواجهة جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل خافيير أغيري مدرب مصر المخاوف بشأن غياب محمد صلاح أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما أبعدته نزلة برد عن المران يوم الخميس.

ولم يتحدث أجيري بشكل خاص عن حالة صلاح لكنه قال للصحفيين عبر مترجم في استاد القاهرة يوم الجمعة: جميع اللاعبين في التشكيلة جاهزون للعب باستثناء أحمد حسن (كوكا) ومحمود عبد الرحيم (جنش).

وأثار غياب صلاح قلق المشجعين لأنه اللاعب الذي تتعلق عليه آمال ملايين المصريين لحصد لقب كأس الأمم للمرة الثامنة بينما ذكرت تقارير أنه قد يجلس على مقاعد البدلاء إذا لم يتمكن من التعافي بشكل تام.

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وسجل صلاح هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضمن ثلاثة انتصارات متتالية لمصر في دور المجموعات كما أنه هداف الجيل الحالي والفائز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ونال صلاح، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين وسيعزز آمال استعادة اللقب، الغائب منذ 2010، إذا قاد أصحاب الأرض إلى الصعود أعلى منصة التتويج في 19 يوليو تموز الجاري.

ويغيب المهاجم كوكا عن تشكيلة مصر بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الكاحل أمام أوغندا وربما يعود في حال التأهل إلى دور الثمانية لكن الحارس جنش سيغيب عدة أشهر بسبب قطع في وتر العرقوب وخضع لجراحة.