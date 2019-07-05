بث مباشر مباراة المغرب وبنين morocco vs benin| مشاهدة المغرب ضد بنين bein sport max

بث مباشر مباراه المغرب و بنين اولى مباريات دوري ال16 لكاس الامم الافريقيه لكره القدم التي تقام حاليا في مصر المنتخب المغربي استطاع احتلال قمه المجموعه الرابعه 9 نقاط بعد الفوز ثلاث مباريات في دوري المجموعات منتخب منين حجزت تذكره الصعود بعد حصوله علي ثلاث نقاط ضمن احسن 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث، يحضر مباراة اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب بنين وزير الرياضة المغربى.

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محبي كره القدم الافريقيه يمكن متابعه مباراه المغرب و بنين على قنوات بي ان سبورت ماكس 1 وبي ان سبورت ماكس 2 في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهره الخامسه مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر السابعه مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر والبحرين والكويت الثامنه مساء بتوقيت الامارات

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الشوط الاول من المباراة

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بعد مرور خمس دقائق النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى بين مصر وبنين

الأن مر حوالى 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من المباراة مازال منتخبنا المغربى متعادل 0/0 ضد منتخب بنين

الان الدقيقة 38 و النتيجة هى التعادل السلبى

انتهى الشوط الاول 0/0

الشوط الثانى من المباراة الدقيقة النتيجة أصبحت تقدم منتخب بنين بهدف مقابل لاشىء للمغرب