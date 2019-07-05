نتيجة مباراة المغرب اليوم ضد بنين نتائج كأس أمم إفريقيا 2019 دور 16 .. بداية الشوط الأول maroc vs...

تابعوا نتيجة مباراة المغرب اليوم ضد بنين في دور 16 ، للتعارف على نتائج كأس أمم إفريقيا 2019 ومنها مباراة maroc vs benin والتي تقام على ستاد السلام بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، البلد المنظم للنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية، حيث يخوض أسود الأطلسي أولى مباريات دور 16 من اجل الوصول الى ربع النهائي مسابقة can 2019، وستقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة 16:00 بتوقيت الرباط وتنقل عبر عدة قنوات منها قناة time sport المصرية الناقلة لأمم إفريقيا، وباقي بي ان سبورت .

استعدادات قوية قام بها المنتخبات التي تأهلت إلى دور 16، عقب انتهاء مباريات دور المجموعات، والتي تأهل عنها 16 منتخب قوامهم أو وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 6، وستقام اليوم أولى مباريات هذا الدور ، إحداهما ستجمع بين المغرب وبنين، والمباراة الثانية ستكون بين السنغال و أوغندا، وسنتابع نتيجة مباراة المغرب اليوم كي نضع عشاق أسود الأطلسي في قلب الحدث حتى إعلان الحكم صافرة النهائية من مباراة maroc vs benin .

نتيجة مباراة المغرب اليوم

نزول منتخب المغرب ومنتخب بنين إلى استاد السلام الدولي في القاهرة، ويعزف حالياً السلام الوطني للمنتخبين، تمهيد لانطلاق صافرة البداية، وعلى مدار فترات الشوط الأول سنرسل لكم تقارير حول نتيجة مباراة المغرب وبنين لتحديد من هو المنتخب صاحب بطاقة التأهل لربع النهائي اليوم.

maroc vs benin

تقارير نتيجة المباراة ستجدونها بعد دقائق قليلة من ألان .

المغرب بنين 0 1