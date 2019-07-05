يلا شوت bein max مشاهدة مباراة السنغال واوغندا بث مباشر yalla shoot كورة ستار تابع لايف ماتش منتخب...

يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال واوغندا بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع يوتيوب اليوم في دور الستة عشر بكاس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، حيث يلتقي منتخب السنغال بمنتخب اوغندا في لقاء مرتقب ومنتظر من كافة محبي كرة القدم الأفريقية وهو ثاني لقاءات خروج المغلوب، وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج في تلك المواجهة، وسنوفر رابط البث المباشر لمباراة السنغال واوغندا بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين.

مباراة السنغال واوغندا يلا شوت kora live، ستكون تلك المواجهة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وسوف تذا المباراة عبر قناة bein sport وعبر قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، وتلعب السنغال ضد اوغندا في درجة حرارة تصل إلي 24 درجة مئوية وهي درجة حرارة أفضل من الأيام السابقة، مباراة السنغال واوغندا اليوم مباشر يلا شوت.

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بث مباشر السنغال واوغندا

السنغال واوغندا بث مباشر اليوم في كاس الأمم الأفريقية، وكانت اوغندا قد تأهلت غلي هذا الدور بعد حلولها في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف مصر برصيد 4 نقاط، بينما وصلت السنغال إلي هذا الدور بعد حلولها في المركز السنغال خلف الجزائر برصيد 6 نقاط، وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة المغرب وبنين التي تنتهي قبل بداية مباراة اليوم وذلك يوم الأربعاء المقبل، مشاهدة النسغال واوغندا بث مباشر اونلاين.

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مشاهدة مباراة السنغال واوغندا يلا شوت جول العرب، وسيعلق على مباراة السنغال واوغندا على قناة بي ان سبورت المعلق الرياضي السوداني سوار الدهب، وسيكون الحكم الجزائري مصطفيى غربال من سيتولى مسئولية إدارة اللقاء تحكيمياً.