شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يتعاقد مع المالي أليو ديانج لمدة خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، المتواجد حاليا في الجزائر ، عن تعاقد الأهلي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

Advertisements

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.





يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي. انضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة ٥ مواسم قادمة.