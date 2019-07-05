شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العش يوقع موسمين لنادى اتحاد بن قردان التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى اتحاد بن قردان التونسى فى الحصول على خدمات أحمد العش مدافع النجوم والأهلى السابق، لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر، حيث حصد "بن قردان" المركز الرابع بالدورى التونسى ليضمن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وكان أحمد العش انضم لصفوف فريق النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسم ونصف، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع نادى الفحيحل الكويتى والعودة للدورى المصرى، إلا أن اللاعب تعرض للتعنت من قبل المدير الفنى ولم يشارك فى أى مباراة مع النجوم، ليقرر الاستغناء عن مستحقاته والحصول على الاستغناء الخاص به.
وينتظر مدافع الأهلى حسم موقفه من التجنيد من أجل السفر إلى تونس والانضمام لصفوف الفريق التونسى، خاصة وإنه مازال طالبًا.
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