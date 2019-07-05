سوبر كورة .. خطوة وحيدة تفصل رحيل وليد أزاور من الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي، باب الرحيل أمام المغربى، وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويرحب مسئولو الأهلي برحيل وليد أزارو نظرا لتراجع مستواه الفنى خلال الفترة الأخيرة وعدم ظهور بالشكل المطلوب. وأصبح هناك خطوة وحيدة تفصل وليد أزارو عن الرحيل من النادي الأهلي، بعد تلقى عروض شفهية من بعض الأندية خلال الساعات الماضية. لمعرفة عروض رحيل وليد أزارو وموقف الأهلي، اضغط هنا..

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