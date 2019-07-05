شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة استعارة الأهلى لرمضان صبحى من هيدرسفيلد الانجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وعلم الخليج 365 إن خزينة الأهلي ستتكبد مبلغ مليون و 600 ألف إسترليني نظير استعارة رمضان، أى قرابة 32 مليون جنيه بالإضافة لوجود بنود تمنح النادي الأنجليزي قرابة الـ300 ألف إسترليني حال فوز الأهلي ببطولة الدوري وبطولة دوري ابطال افريقيا في الموسم الجديد.

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وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد كلف خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.