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5 فراعنة يرفعون شعار " الحاضر الغائب" فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر فى التأهل إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية ، بتحقيق العلامة الكاملة ، بعد أن تصدر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ، بالفوز على زيمبابوى بهدف نظيف، و الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين ، وأوغندا بنفس النتيجة .

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية وتستمر حتى 19 يوليو الحارى ، ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، و التى تقام مبارياتها على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، و الأسكندرية ، و الاسماعيلية ، و الدفاع الجوى ، و السويس و السلام .

ورغم التأهل الى الدور التالى من البطولة ومواجهة جنوب أفريقيا غدا السبت فى دور الـ 16 بكان 2019 ، إلا أن هناك عدد من اللاعبين فى صفوف المنتخب الوطنى يرفعون شعار " الحاضر الغائب "

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محمد الننى

انتقادات وجهتها الجماهير المصرية إلى محمد الننى ، لاعب المنتخب و المحترف فى الارسنال الإنجليزى ، فلم يستطيع تقديم بصمات مع المنتخب خلال دور المجموعات ، وطوال الدقائق التى شارك فيها مع الفراعنة ، فشارك فى مباراة زيمبابوى و الكونغو خلال الـ 90 كاملة ، و فى لقاء أوغندا شارك فى 62 دقيقة ، ولكن رغم هذا لم يقدم جديدا

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عبد الله السعيد

لم يظهر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز و المنتخب بمستواه المعهود ، حيث اختلف مستواه عن الذى ظهر به فى البطولات السابقة مع المنتخب ، وقت كان هيكتور كوبر مديرا فنيا.

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مروان محسن

لم يشفع اعتماد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب على مروان محسن كمهاجما أساسيا فى تشكيل الفراعنة ، ليقدم أفضل ما لديه فى المباريات ، فلم ينضم إلى قائمة هدافى مصر فى البطولة خلال دور المجموعات ،  فالأهداف الخمسة التى تم تسجيلها جاءت عن طريق تريزيجيه ، و محمد صلاح و المحمدى  ، ولم يشارك أيضا فى صناعتها.

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أحمد حسن كوكا

  وعلى غرار مروان محسن فى خط الهجوم ، لم يستطيع أحمد حسن كوكا تقديم جديد فى أداء الفراعنة فى مباريات دور المجموعات التى شارك فيها كبديلا لمروان محسن ، فلم يسجل هدفا ،أو يصنع اخر لزملاءه فى المنتخب .

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وليد سليمان

اختفت خطورة وليد سليمان لاعب الاهلى ، مع المنتخب فى البطولة الأفريقية ، ولم يمثل خطرا على لاعبى المنتخب المنافس ، فى الدقائق التى شارك بها ، فى الدور الاول من البطولة، والتى وصلت إلى 52 دقيقة، فشارك فى مباراة زيمبابوى 30 دقيقة فقط ، ومباراة الكونغو 22 دقيقة، بينما فى لقاء أوغندا جلس على مقاعد البدلاء.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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