شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فراعنة يرفعون شعار " الحاضر الغائب" فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر فى التأهل إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية ، بتحقيق العلامة الكاملة ، بعد أن تصدر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ، بالفوز على زيمبابوى بهدف نظيف، و الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين ، وأوغندا بنفس النتيجة .

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية وتستمر حتى 19 يوليو الحارى ، ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، و التى تقام مبارياتها على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، و الأسكندرية ، و الاسماعيلية ، و الدفاع الجوى ، و السويس و السلام .

ورغم التأهل الى الدور التالى من البطولة ومواجهة جنوب أفريقيا غدا السبت فى دور الـ 16 بكان 2019 ، إلا أن هناك عدد من اللاعبين فى صفوف المنتخب الوطنى يرفعون شعار " الحاضر الغائب "

محمد الننى

انتقادات وجهتها الجماهير المصرية إلى محمد الننى ، لاعب المنتخب و المحترف فى الارسنال الإنجليزى ، فلم يستطيع تقديم بصمات مع المنتخب خلال دور المجموعات ، وطوال الدقائق التى شارك فيها مع الفراعنة ، فشارك فى مباراة زيمبابوى و الكونغو خلال الـ 90 كاملة ، و فى لقاء أوغندا شارك فى 62 دقيقة ، ولكن رغم هذا لم يقدم جديدا

عبد الله السعيد

لم يظهر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز و المنتخب بمستواه المعهود ، حيث اختلف مستواه عن الذى ظهر به فى البطولات السابقة مع المنتخب ، وقت كان هيكتور كوبر مديرا فنيا.

Advertisements

مروان محسن

لم يشفع اعتماد خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب على مروان محسن كمهاجما أساسيا فى تشكيل الفراعنة ، ليقدم أفضل ما لديه فى المباريات ، فلم ينضم إلى قائمة هدافى مصر فى البطولة خلال دور المجموعات ، فالأهداف الخمسة التى تم تسجيلها جاءت عن طريق تريزيجيه ، و محمد صلاح و المحمدى ، ولم يشارك أيضا فى صناعتها.

أحمد حسن كوكا

وعلى غرار مروان محسن فى خط الهجوم ، لم يستطيع أحمد حسن كوكا تقديم جديد فى أداء الفراعنة فى مباريات دور المجموعات التى شارك فيها كبديلا لمروان محسن ، فلم يسجل هدفا ،أو يصنع اخر لزملاءه فى المنتخب .

وليد سليمان

اختفت خطورة وليد سليمان لاعب الاهلى ، مع المنتخب فى البطولة الأفريقية ، ولم يمثل خطرا على لاعبى المنتخب المنافس ، فى الدقائق التى شارك بها ، فى الدور الاول من البطولة، والتى وصلت إلى 52 دقيقة، فشارك فى مباراة زيمبابوى 30 دقيقة فقط ، ومباراة الكونغو 22 دقيقة، بينما فى لقاء أوغندا جلس على مقاعد البدلاء.