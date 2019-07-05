صور.. الزمالك يتقدم على بطل كأس قبرص 3 / 1 فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وايل ليماسوس بطل كأس قبرص، فى المواجهة الودية التي تقام بينهما حالياً بتقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبطل قبرص.

تقدم للزمالك أحمد مدبولى فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل الفريق القبرصى في الدقيقة التاسعة بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وجاء الشوط الأول فى معظمه بسيطرة للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول منهما اثنتان من محمد ابراهيم وأخرى من حازم إمام.

ويواجه الزمالك فريق إيل ليماسوس ضمن معسكره المغلق الذي يخوضه حاليا بقبرص ويخوض خلاله 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم ويستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.



الزمالك يتقدم على بطل كأس قبرص 3 / 1 فى الشوط الأول



الزمالك يتقدم على بطل كأس قبرص 3 / 1 فى الشوط الأول



الزمالك يتقدم على بطل كأس قبرص 3 / 1 فى الشوط الأول



الزمالك يتقدم على بطل كأس قبرص 3 / 1 فى الشوط الأول