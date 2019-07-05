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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك يستقر على رحيل حمدى النقاز، وجهاز الإسماعيلى يكلف اللجنة الفنية للكان بالبحث عن "مساك".

الزمالك يستقر على رحيل حمدى النقاز

استقر مسئولو نادى الزمالك على رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى فى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق.

جهاز الإسماعيلى يكلف اللجنة الفنية للكان بالبحث عن "مساك"

كلف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، أعضاء اللجنة الفنية للدراويش المكلفة بمتابعة كان 2019 بتكثيف البحث عن مساك قوى تمهيداً للتعاقد معه.

لاسارتى يشيد برباعى الأهلى فى أمم أفريقيا ويؤكد: الشناوى "رائع"

أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، بأداء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكداً أن الشناوى قدم مستوى متميزا جدا، وبالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوى المتميز الذى قدمه فى المباريات الأخيرة مع المنتخب.

مسئولو الإسماعيلى يرفضون زيارة باهر المحمدى فى معسكر الفراعنة

رفض أعضاء الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فكرة الذهاب لمعسكر الفراعنة للاطمئنان على باهر المحمدى لاعب الفريق ومساندته فى المهمة الوطنية للمنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية وليست سهلة، كما يردد البعض، مؤكداً أنه تابع مباريات الفريق فى دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة.

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لاسارتي يضم 33 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا.. تعرف عليهم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ، السبت، لخوض المعسكر الإعدادى الذى يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

شيلونجو يزور الإسماعيلى بعد خروج نامبيا من كان 2019.. اعرف السبب

حرص الناميبى شيلونجو، مهاجم النادى الإسماعيلى، على زيارة قلعة الدراويش عقب خروج منتخب نامبيا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر، لطلب الحصول على مستحقاته المادية عن الموسم المنقضى .