شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط أساطير الكرة المصرية والأفريقية الصور التذكارية مع كأس أمم أفريقيا، عقب حفل الغداء الذى نظمه اتحاد الكرة الأفريقى، بأحد فنادق القاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا.

وشهد حفل الغداء تواجد نجوم مصرية على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة وأحمد حسن ومحمد شوقى وعماد متعب ونادر السيد وعصام الحضرى، كما تواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، ورابح مجر نجم الكرة الجزائرية، وصامويل إيتو نجم الكاميرون والحاجى ضيوف وكانو وأموكاشى النيجيرين وعزيز بودربالة وباتريك مبوما.