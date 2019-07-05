شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد انضمام كهربا للأهلي .. لن يكون الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المصرية سواء المنتمية للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، معرفة النادي المنتظر لمحمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب القلعة البيضاء، بعد الخلاف القائم بالوقت الحالى بين اللاعب ومسئولو ناديه.

وبدأ كهربا تنفيذ خطوات رسمية لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وتقديم شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليرتبط أسمه بالانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصادر مطلعة لـ"سوبر كورة"، أن كهربا أتفق بالفعل على الانتقال للنادي الأهلي، لكن المفاجأة الحقيقة تكمن فى موعد انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء والذى لن يكون الصيف المقبل كما يتوقع البعض.

لمعرفة موعد انضمام كهربا للنادى الأهلي، اضغط هنا..