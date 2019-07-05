شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدافع جديد يوقع للأهلى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع مدافع جديد بشكل رسمى، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ودخل النادى الأهلى فى مفاوضات رسمية ومكثفة خلال الأيام الماضية، مع أكثر من مدافع لتدعيم خط الدفاع الأحمر خلال الموسم الكروى الجديد، وشهدت الساعات الماضية، الحصول على توقيع مدافع شاب.

ويعد الدفاع ضمن أبرز الخطوط التى يسعى النادى الأهلى لتدعيمها خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وتم فتح قنوات اتصال مع أكثر من لاعب وناد، للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف القادم.

لمعرفة اسم المدافع الذى وقع رسميا للنادى الأهلى اضغط هنا..