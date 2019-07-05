شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تدعم الزمالك فى ودية بطل كأس قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أبناء الجالية المصرية فى قبرص على الحضور إلى ملعب براكليشا ليماسوس لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

وجاء حضور أبناء الجالية المصرية لدعم الزمالك فى المباراة التى تنطلق فى السادسة من مساء اليوم الجمعة مع ايل ليماسول بطل كأس قبرص، فى المباراة التى تعد أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.