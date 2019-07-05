"الخطيب قالي النادي محتاجلك" .. أول تعليق من رمضان صبحي بعد البقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال رمضان صبحي لـ "الخليج 365" إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لعبا دوراً رئيسياً فى بقاءه بالنادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي حسم صفقة تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لموسم إضافي بشكل رسمي دون الأفصاح عن القيمة المالية.

وأضاف رمضان " الخطيب قالي النادي محتاجلك وأنا ما أقدرش التأخر عن النادي لأن رغبتي كانت البقاء ".

وتابع رمضان " علاقتي بالأهلي أكبر من الماديات، أنا ابن من ابناء النادي ولا استطيع أن أتركه وهو فى حاجة لي".

وحول دوره فى الصفقة رد جناح الأهلي "مدرب هدرسفيلد تمسك ببقائي ولكني طلبت البقاء فى الأهلي واحترموا رغبتي".

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وأنهى " أشكر الخطيب ومرتجي علي دورهما فى انهاء المفاوضات".

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قيمة الصفقة التى وصلت إلي مليون و600 ألف جنيه استرليني (37 مليون جنيه مصري).

وأصبح رمضان صبحي أغلي لاعب فى تاريخ مصر بنظام الإعارة حيث إن مبلغ إعارته للأهلي سيكلف خزينة الأحمر نحو 45 مليون جنيه فى حالة التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن النادي الإنجليزي وضع امتيازات أخرى قيمتها 300 ألف جنيه استرليني يحصل عليها فى حالة فوز الأهلي بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا بواقع 150 ألف جنيه استرليني لكل بطولة بالموسم 2019-2020 .

وتواجد رمضان صبحي ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية.

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا يلعب بصفة أساسية مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.