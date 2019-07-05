مقابل رقم تاريخي .. تفاصيل تجديد الأهلي لاستعارة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي محسم صفقة تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لموسم إضافي بشكل رسمي دون الأفصاح عن القيمة المالية.

وقال الموقع الرسمي للأهلي اليوم الجمعة إن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وافق على طلبات النادي الإنجليزي لإتمام الصفقة.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قيمة الصفقة التى وصلت إلي مليون و600 ألف جنيه استرليني (37 مليون جنيه مصري).

وأصبح رمضان صبحي أغلي لاعب فى تاريخ مصر بنظام الإعارة حيث إن مبلغ إعارته للأهلي سيكلف خزينة الأحمر نحو 45 مليون جنيه فى حالة التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا .

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وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن النادي الإنجليزي وضع امتيازات أخرى قيمتها 300 ألف جنيه استرليني يحصل عليها فى حالة فوز الأهلي بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا بواقع 150 ألف جنيه استرليني لكل بطولة بالموسم 2019-2020 .

وكان الأهلي عرض على هدرسفيلد 750 ألف جنيه استرليني لاستعارة رمضان لمدة موسم، ولكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على أربعة ملايين استرليني.

و كلّف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بتولي مهمة إتمام صفقة رمضان صبحي بعد الإختلاف على القيمة المالية من أجل الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد

وتواجد رمضان صبحي ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية.

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا يلعب بصفة أساسية مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.