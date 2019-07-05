رسمياً .. الأهلي يجدد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وقع العقود رسمياً مع إدارة النادي الإنجليزي بعد التوصل إلى إتفاق حول الشروط المالية دون الإفصاح عن شروط مالية.

وتواجد رمضان صبحي ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية.

وكان الأهلي عرض على هدرسفيلد 750 ألف جنيه إسترليني لاستعارة رمضان لمدة موسم، ولكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على أربعة ملايين إسترليني.