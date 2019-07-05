مباشر ثمن نهائي أمم أفريقيا.. المغرب 0-0 بنين.. نهاية الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المغرب وبنين المقامة على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى ربع نهائي المسابقة القارية لمواجهة الفائز من مباراة المغرب وبنين، التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً في ستاد القاهرة.

ويستمر تواجد خالد بوطيب مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء الزمالك في المباراة.

تشكيل المغرب: ياسين بونو – دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي – كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط – يوسف النصيري.

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تشكيل بنين: كاسيفا – أديليهو – أدينون – فيردون – إيمورو – أديوتي – سيسينجو – سيبو ماما – سوكو – بوتي – جوديل دو سو.

ملخص المباراة:

جاء التهديد الأول عربيا في الدقيقة السادسة بعدما حصل نور الدين أمرابط على الكرة داخل منطقة الجزاء ليمهدها بدوره إلى يوسف النصيري القادم من الخلف ليسددها مباشرة نحو المرمى لكن الحارس تصدى لها.

وكان زياش قريباً من التقدم في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه تصدى لها الحارس لترتد أمام نور الدين أمرابط الذي لم ينجح في تسديدها مجدداً بسبب ضغط الدفاع لتضيع الفرصة.

وحصل الفريق المغربي على ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء بنين في الدقيقة 35 لينفذ حكيم زياش الكرة بتسديدة قوية يسارية مرت فوق الحائط البشري ثم إلى جوار القائم الأيسر.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..