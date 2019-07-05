الأهلي يعلن عن أول صفقاته في الميركاتو الصيفي

أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، وغادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، بصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.

وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد ويحق له المشاركة في مباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أعلن ضم رمضان صبحي إلى معسكر الفريق المُقام في إسبانيا ابتداءًا من غدًا السبت لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري.