رسميا: أوديجارد ينضم الي ريال سوسيداد علي سبيل الاعارة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني عبر موقعه الرسمي رحيل لاعبه الشاب النرويجي مارتن أوديجارد، علي سبيل الاعارة لمدة موسم إلي صفوف فريق ريال سوسيداد حتي 30يونيو 2020. صفوف فريق ريال سوسيداد حتي 30يونيو 2020. والجدير بالذكر ان اللاعب تلقي عرض من جانب كل من اياكس و باير ليفركوزن لضمه قبل ان يرفض الريال ويوافق علي اعارة الي صفوف الفريق الاسباني من اجل اكتساب المزيد من دقائق اللعب.

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