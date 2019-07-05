بمشاركة مصر.. انطلاق البطولة الإفريقية لناشئي السلة اليوم

تنطلق، منافسات البطولة الإفريقية، لناشئي السلة تحت 16 سنة، اليوم الجمعة في دولة الرأس الأخضر بمشاركة المنتخب المصرى تحت قيادة رفيق يوسف المدير الفني للفريق.

ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، واقيمت قرعة البطولة و الاجتماع الفنى أمس بحضور وفود الدول المشاركة فى البطولة، وضمت

المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر وانجولا، بينما ضمت المجموعة الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره نيجيريا غداً في ثاني أيام البطولة في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة.

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وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.

كان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة، ليحصد اللقب العاشر فى مسيرته بالبطولات العربية.