بعد ضم يوفيتش.. ريال مدريد يقرر بيع مهاجم الفريق

اقترب ماريانو دياز لاعب ريال مدريد الإسباني من مغادرة قلعة برنابيو، ويأمل نادي روما فى التعاقد مع اللاعب بعد اقتراب رحيل البوسني ايدين دجيكو إلى انتر ميلان الإيطالي. انتر ميلان الإيطالي. وخرج المهاجم الإسباني من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قادمًا من نادى آينتراخت فرانكفورت الألمانى. Advertisements ويرغب أيضًا توتنهام الإنجليزى فى ضم اللاعب، ليكون بديلًا لهارى كين على مقاعد البدلاء، وأيضا لتعويض رحيل المهاجم الإسبانى فيرناندو ليورنتي.

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