مصر في المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا لكرة السلة للناشئين

أجريت اليوم الجمعة قرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة بالرأس الأخضر والمؤهلة لبطولة العالم تحت 17 سنة عام

2020.

ووقعت مصر في المجموعة الأولي مع كل من الرأس الأخضر و نيجيريا و أنجولا و

الجزائر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشوارة غدًا السبت في مواجهة نيجيريا. يذكر أن مصر وصيفة البطولة الماضية وحاملة الرقم القياسي بالفوز بالبطولة 3 مرات من 5 بطولات.