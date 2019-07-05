حرص مصطفي فتحي وحميد احداد ومحمد حسن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على القيام بالجري حول الملعب قبل لقاء ايل ليماسوس بطل كأس قبرص الذي بالجري حول الملعب قبل لقاء ايل ليماسوس بطل كأس قبرص الذييقام اليوم الجمعة. ويواجه الزمالك فريق إيل ليماسوس ضمن معسكره المغلق الذي يخوضه حاليا بقبرص ويخوض خلاله 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات ركض لثلاثي الزمالك قبل ودية إيل ليماسوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.