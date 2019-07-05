سمر حمزة تغادر مع بعثة منتخب المصارعة للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

غادرت صباح اليوم بطلة المصارعة العالمية سمر حمزة بصحبة بعثة منتخب مصر للمصارعة للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بمدريد بأسبانيا والتى تقام في الفترة من ٦ الى ١٣ يوليو الجاري. في الفترة من ٦ الى ١٣ يوليو الجاري. تأتي البطولة في إطار المحطات المهمة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وخير إعداد قوي لبطولة العالم في سبتمبر المقبل في كازاخستان. ومن المقرر أن يتبع البطولة معسكر تدريبي بأسبانيا يشارك به العديد من الدول ويرافق البطلة محمد طلبة المدرب الخاص بها.

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