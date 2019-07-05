شاهيناز السيد تحرز ذهبية رمي الرمح في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين

نجحت شاهيناز السيد لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى في الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ضمن البطولة العربية للناشئين المقامة حاليًا في تونس. للناشئين المقامة حاليًا في تونس. كما حصلت أيضا رولا سامح على الميدالية البرونزية فى نفس المنافسة. وتقام البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين بمشاركة 18 دولة بما يقارب 250 لاعب ولاعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 4 حتى 7 يوليو الجاري.

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