أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ 2015 بشكل نهائي. وقالت اللجنة إنه تم الرفع بشكل كلي الإيقاف الرياضي على الكويت استنادًا إلى نجاح خارطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة استنادًا إلى نجاح خارطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنةالأوليمبية الكويتية. ومن جانبه، بارك محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وغرّد الوزير الجبري في حسابه على "تويتر": "مبروك للكويت رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي".

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