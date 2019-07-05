اونلاين | TV يلا شوت Morocco مشاهدة مباراة المغرب وبنين (الشوط الأول) بث مباشر yalla shoot بطولة الأمم الإفريقية can 2019

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يلا شوت yalla shoot مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بنين، والتي ستقام اليوم الجمعة 5-7-2019 على ستاد السلام، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام نسختها الحالية على أرض مصر، كورة ستار KORA STAR مباراة المغرب ومنتخب بنين، يلا شوت الجديد yalla shoot.

كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر، وسوف تقام المباراة بين منتخب المغرب، ومنتخب بنين في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، ويسعى منتخب المغرب لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS.

كورة جول KOOORA GOAL، ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، كورة اتش دي KORAHD، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة، يلا شوت ستورز، اهم مباريات اليوم جوال.

كورة لايف Kora live، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام منتخب أوغندا في الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط.

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خط الهجوم: يوسف النصيري.

كورة ستار Kora star، بينما سيدخل منتخب بنين بالتشكيلة الأساسية له، باستثناء غياب ستيف مونييه مهاجم الفريق :-

حراسة المرمى: كاسيفا.

خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، كيكي.

خط الوسط: أديوتي، سيسينيون، ماما، وجيجلا.

خط الهجوم: مايكل بوتى، ودوسو.

بي إن سبورتس beIN SPORTS، وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، يلا لايف YALLA LIVE مباراة منتخب المغرب ومنتخب بنين، كورة جول KOOORA GOAL مباراة أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية كورة لايف Kora live.