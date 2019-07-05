اونلاين | كورة ستار TV مشاهدة مباراة المغرب وبنين رابط KORA STAR بث مباشر مباراة BENIB كورة أونلاين تابع لايف بطولة إفريقيا can

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كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لمباراة منتخب المغرب مع منتخب بنين يوم الجمعة 5 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد السلام، كورة أونلاين koora online في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، كورة ستار KORA STAR مباراة المغرب ضد بنين، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS وتأهل أسود الأطلس كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وذلك بعد الفوز في الثلاث مباريات بنفس النتيجة 1-0 على منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيا، كورة اتش ديKORAHD، بينما صعد منتخب بنين كثالث للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وذلك بعد التعادل في جميع مبارياته أمام منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة.

يلا شوت حصرى ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام منتخب بنين في الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة شوت :-

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة - المهدي بوربيعة - يوسف آيت بن ناصر - حكيم زياش - نور الدين أمرابط.

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خط الهجوم: يوسف النصيري.