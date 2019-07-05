اونلاين | رابط طلقة: مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر (تغطية مباشرة) YALLA SHOOT بث الاسطورة ماتش المغرب LIVE7HD رابط مباشر

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مشاهدة بث مباشر كورة لايف لمباراة المغرب ضد بنين، شاهد الآن مباراة المغرب على كورة أونلاين، نقل مباشر مباراة المغرب وبنين علي KORA ONLINE، المواجهة النارية بين المغرب وبنين بث مباشر وحصري على KORA TODAY، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب بنين اليوم الجمعة 5 – 7 – 2019، على ملعب "السلام" ضمن دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2019، شاهد بث مباشر لمباراة المغرب LIVE.
- كيف حجز منتخبي المغرب وبنين مقعدهما في دور الـ16 بأمم إفريقيا CAN 2019؟:
YALLA SHOOT مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وبنين اليوم، تابع لايف مباراة المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ضد منتخب بنين بث مباشر بدون تقطيع على رابط الاسطورة HD، منتخب المغرب تأهل لدور الـ16 بعدما حقق "العلامة الكاملة" في مرحلة المجموعات وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب بنين ضمن أفضل "ثوالث" عن المجموعة السادسة، شاهد المباراة على KORA STAR.
- موعد مباراة المغرب ضد بنين علي KORA HA7SRY بث مباشر اليوم الجمعة:
- التشكيل المتوقع لمباراة المغرب × بنين بث مباشر KORA LIVE اليوم 5-7:
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب سيخوض المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.
الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، مهدي بوربيعة.
الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.
أما منتخب بنين سيبدأ مباراة المغرب بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، إمورو
خط الوسط: أديوتي، دالميدا، سيسينيون، موني
الهجوم: بوتي، سوكو
- القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5-7-2019:
يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة بث مباشر وحصري لمباراة المغرب ضد بنين في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019، عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، ماكس اتش دي MAX HD 1، ماكس اتش دي MAX HD 2، بتعليق عربي (رؤوف خليف – حفيظ دراجي)، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية، تابعوا بث مباشر لمباراة المغرب وبنين على روابط البث من خلال موقعنا.
- كيف تشاهد بث مباشر لمباراة المغرب ضد بنين COOL KORA اليوم في CAN 2019؟:
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