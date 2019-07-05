اونلاين | رابط طلقة: مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر (تغطية مباشرة) YALLA SHOOT بث الاسطورة ماتش المغرب LIVE7HD رابط مباشر

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- كيف حجز منتخبي المغرب وبنين مقعدهما في دور الـ16 بأمم إفريقيا CAN 2019؟:

YALLA SHOOT مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وبنين اليوم، تابع لايف مباراة المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ضد منتخب بنين بث مباشر بدون تقطيع على رابط الاسطورة HD، منتخب المغرب تأهل لدور الـ16 بعدما حقق "العلامة الكاملة" في مرحلة المجموعات وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب بنين ضمن أفضل "ثوالث" عن المجموعة السادسة، شاهد المباراة على KORA STAR.

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