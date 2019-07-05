اونلاين | كورة أون لاين Yalla morocco مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر GOAL Maroc رابط ON linE ماتش المغرب لايف live bein MAX

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين Yalla morocco مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر GOAL Maroc رابط ON linE ماتش المغرب لايف live bein MAX والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت HD مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا المُقامة حاليًا بمصر، رابط YALLA SHOOT مباراة المغرب اليوم في بث مباشر أمام منتخب بنين، حيث يقدم أسود الآطلسي مستويات رائعةفي البطولة الآن، وتأهلوا لدور الـ16 بعد تصدرهم مجموعتهم بـ7 نقاط، فيما تأهل المنتخب البينيني كأفضل ثالث، كورة لايف شاهد اليوم مباراة المغرب بدون تقطيع عبر BEIN SPORTS الرياضية.

موعد مباراة المغرب بنين KORA STAR في كأس أمم إفريقيا

سيواجهة المنتخب المغربي نظيره البينيني مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ويسعي أسود الآطلسي بقيادة مبارك بوصوفة لتحقيق الانتصار للصعود لدور الثمانية من البطولة الإفريقية، كورة لايف رابط سريع مشاهدة مباراة المغرب ضد بنين في بث حي ومباشر عبر بي إن سبورتس LIVE HD.

تشكيل المغرب أمام بنين في كأس الأمم الإفريقية KORA LIVE

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي عن تشكيلة منتخب أسود الأطلسي الذي سيواجه منتخب بنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار.

Advertisements

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.

خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين أمرابط، يوسف النصيري.

رابط BEIN MATCH مباراة المغرب وبنين والقنوات الناقلة والبث المباشر

تنقل مباراة المغرب وبنين على عدة قنوات رياضية، حيث سيقوم التلفزيون الأرضي المغربي بنقل المباراة، بالإضافة إلى قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD A وسيكون اللقاء بتعليق المعلق المغربي جواد بدة، كما ستذيع قناة تايم سبورت الرياضية المصرية المباراة عبر شاشتها في تمام الساعة السادسة مساءٍ، بين ماتش مشاهدة مباراة المغرب FULL HD رابط طلقة مشاهدة مباراة المغرب وبنين.

كول كورة morocco vs benin مباراة المغرب بث مباشر

رابط كورة جول مشاهدة مباراة المغرب ضد بنين في دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية 2019، يلا شوت بلس متابعة مباراة المغرب الآن بدون أي تقطيع في الصورة، سيرفر سريع KORA LIVE تابع مباراة المغرب (أسود الآطلسي) في أقوي مباريات البطولة PLUS LIVE.