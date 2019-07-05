اونلاين | رابط Morocco كورة ستار مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora star مجانا BEIN SPORT MAX مشاهدة مباراة المغرب يلا شوتHD

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كورة ستار بث مباشر مباراة المغرب وبنين، يلا شوت مباراة المغرب وبنين بث مباشر ،اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر في الفترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليو 2019 ، وصعد المنتخب المغربي الى دور الـ16 بعد تحقيق العلامة الكاملة بستع نقاط وتصدر مجموعته، كورة لايف مباراة المغرب وبنين بث مباشر ، ويعد المنتخب المغربي أقوى المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم في نسختها الـ32 والتي تضم 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، وتضم كتيبة اسود الأطلسي العديد من أبرز النجوم على مستوى الوطن العربي في مقدمتهم حكيم زياش لاعب اياكس الهولندي ومهدي بن عطية لاعب يوفنتوس السابق تحت قيادة المدرب المخضرم هيرفي رينارد.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت والقنوات الناقلة لها:-

وتقام مباراة المنتخب المغربي ونظيره البنيني في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة ، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 توتال، بالاضافة الى قناة تايم سبورت.

تشكيل منتخب المغرب أمام بنين بث مباشر كورة أون kora on line

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر - مهدى بوربيعة - حكيم زياش - نور الدين أمرابط.

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خط الهجوم: يوسف النصيري.

تشكيل منتخب بنين أمام المغرب بث مباشر كورة لايف:-

في حراسة المرمى: كاسيفا

خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، كيكي.

خط الوسط: أديوتي، سيسينيون، ماما، وجيجلا.

وفي الهجوم: مونييه، ودوسو.

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