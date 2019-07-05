اونلاين | يلا شوت 7SRY مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر رابط مباراة المغرب Kingdom of Morocco كورة لايف HD جودة متعددة

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر في كأس أمم إفريقيا CAN 2019، تقام المباراة على ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة، يلا شوت LIVE رابط شاهد الآن مباراة المغرب ضد بنين في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة الآن على الملاعب المصرية، وتصب الترشحيات في صالح المنتخب المغربي لعبور عقبة بنين والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

موعد مباراة المغرب وبنين YALLAKORA بث مباشر KORA LIVE

كورة لايف مباراة المغرب اليوم.. تنطلق مباراة المغرب ضد بنين في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت مراكش، ويدخل أسود الأطلس المباراة بتشكيل قوي يقوده بلهنده وبوصوفه وأشرف حكيمي ونور الدين مرابط كل ذلك بقيادة المدرب القدير الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يسعي لتحقيق البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حققها رفقة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، بلس كورة مشاهدة مباراة المغرب.

يلا شوت 7SRY مباراة المغرب وبنين والقنوات الناقلة لها اليوم 5 - 7 - 2019

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تشكيل منتخب المغرب أمام بنين في كأس أمم إفريقيا (BEIN MATCH)

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حراسة المرمي : ياسين بونو

خط الدفاع : نبيل درار - مهدي بنعطية - رومان سايس - نصير مزراوي

خط الوسط : كريم الأحمدي - يونس بلهندة - مبارك بوصوفة.

خط الهجوم : سفيان بوفال - حكيم زياش - خالد بوطيب .

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