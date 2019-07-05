اونلاين | يلا Morocco شووت مشاهدة مباراة المغرب ضد بنين بث مباشر Morocco vs benin كورة لايف في دور الـ16 ببطولة can 2019

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة يلا شوت بلس الجديد مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر ،اليوم الجمعة في إطار منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر في الفترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليو 2019 ، ويسعى المنتخب المغربي لتخطي عقبة بنين والصعود الى دور الـ8 لمواصلة مشواره في البطوله كونه واحد من أهم المرشحين للتتويج باللقب تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين والقنوات الناقلة لها:-

وتقام مباراة المنتخب المغربي ونظيرهخ البنيني في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.والثامنة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 توتال ، بالاضافة الى قناة تايم سبورت مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت بلس.

تشكيل منتخب المغرب أمام بنين

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بن عطية - نبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر - مهدى بوربيعة - حكيم زياش - نور الدين أمرابط.

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خط الهجوم: يوسف النصيري.

تشكيل منتخب بنين أمام المغرب

في حراسة المرمى: كاسيفا

خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، كيكي.

خط الوسط: أديوتي، سيسينيون، ماما، وجيجلا.

وفي الهجوم: مونييه، ودوسو.

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