اونلاين | يلا شوت Star EXTRA مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر KORA LIVE تابع رابط ماتش المغرب beIN SPORT المفتوحة

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مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت yallashoot، حيثُ يصطدم منتخب المغرب بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار Herve Renard مع نظيره بنين مساء اليوم الجمعة الموافق 5/7/2019 وذلك في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، شاهد الآن مباريات كأس الأمم الأفريقية بث مباشر كورة لايف kora live.

ويلتقي منتخب المغرب مع بنين في كأس أمم أفريقيا على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات و5:00 بتوقيت المغرب، مشاهدة مباراة المغرب ضد بنين بث مباشر كورة ستار kora star.

وتأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط حيثُ فازوا بنتيجة 1-0 في كل اللقاءات التي لعبوها بدور المجموعات أمام (كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا)، أما منتخب بنين تأهل بعد أن حل ثالثاُ في مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام غينيا بيساو وغانا والكاميرون، شاهد المباراة حصري kol7sry.

- تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ومروان دا كوستا، ورومان سايس، ونصير مازراوي.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، وكريم الأحمدي

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خط الهجوم: نورالدين إمرابط، ويوسف النصيري، وحكيم زياش

- تشكيلة منتخب بنين المتوقعة أمام المغرب:

حراسة المرمى : فارنيلو

خط الدفاع: ادينون، ايمورو، بارازي

خط الوسط: سيسي، سوكو، أدواتي، دي ألميدا، فيردون

خط الهجوم: موني، بوتي

وقدم منتخب المغرب مستويات متميزة في مرحلة المجموعات على الرغم من تسجيل 3 أهداف فقط ولكن ظهر ثنائي الوسط نور الدين أمرابط ومبارك بوصوفة بمستوى رائع وجذب أنظار الجميع، ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر coolkora كول كورة.

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