اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر morocco vs benin يلا شوت beIN SPORTS كورة لايف 2019 Africa Cup of Nations

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نقدم لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora star، حيثُ سيكون منتخب المغرب أمام اختبار صعب ضد بنين مساء اليوم الجمعة 5/7/2019 في إطار منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا، شاهد مباراة المغرب مع بنين بث مباشر الآن live.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم:

ويستعد منتخب المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينار لخوض مباراة قوية ضد بنين مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت أبو ظبي، متابعة البث المباشر والحي لمباراة المغرب ضد بنين في كأس أمم أفريقيا 2019 مجاناً لحظة بلحظة عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

ويعد منتخب المغرب الذي تأهل لدور الـ16 بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط ضمن المرشحين للفوز باللقب خصوصاً أنه يملك ضمن صفوفه عدد من اللاعبين المميزين مثل يونس بلهندة ومبارك بوصوفة ونور الدين أمرابط وياسين بونو حارس المرمى المتميز الذي لم تستقبل شباكه أي أهداف خلال مباراتين خاضهما في المرحلة السابقة، مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة اونلاين kora online.

وكان منتخب بنين قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أن حلّ ثالثاً في مجموعته برصيد 3 نقاط حيثُ تعادل مع غانا بنتيجة 2-2 وتعادل مع غينيا بيساو والكاميرون سلبياً، ويعد منتخب ثقيل وليس فريسة سهلة لأسود الأطلس، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر عبر الخليج 365 الرياضي يوتيوب youtube جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار kora star.

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تشكيلة منتخبي المغرب وبنين:

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة: "ياسين بونو، أشرف حكيمي، ومروان دا كوستا، ورومان سايس، نصير مازراوي، مبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، وكريم الأحمدي، نورالدين إمرابط، يوسف النصيري، حكيم زياش".

تشكيلة منتخب بنين المتوقعة: "فارنيلو، ادينون، ايمورو، بارازي، سيسي، سوكو، أدواتي، دي ألميدا، فيردون، موني، بوت".

شاهد الآن مباراة المغرب وبنين:

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