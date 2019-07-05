رياضة | رئيس برشلونة يوجه رسالة نارية إلى نيمار: هذا اللاعب أفضل منك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يوجه رسالة نارية إلى نيمار: هذا اللاعب أفضل منك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الفرنسي ديمبيلي لاعب الفريق الحالي أفضل من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى أن نيمار يريد العودة من جديد إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رافضًا العودة من جديد إلى باريس.

وقال رئيس البلوجرانا في تصريحات صحفية :" لا زلت أعتقد أن ديمبيلي أفضل من نيمار بكل تأكيد".

وأضاف :" نحن نعلم أن نيمار يريد أن يترك باريس سان جيرمان، ولكن أيضًا باريس سان جيرمان لا يريده أن يغادر، لذلك ليس هناك أي قضية".