رياضة | مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر اليوم 5 / 7 / 2019 كأس أمم إفريقيا Africa Cup of Nations يلا شوت beIN SPORTS مفتوحة

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- موعد مباراة المغرب ضد بنين اليوم الجمعة 5-7-2019 على KORA GOOOL:

تنطلق مباراة المغرب "متصدر المجموعة الرابعة" ضد منتخب بنين "ثالث المجموعة السادسة" في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 5 – 7 – 2019 في افتتاح منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، ويسعي المنتخب المغربي لتجاوز عقبة بنين وحجز تذكرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

- بث مباشر مباراة المغرب ضد بنين اليوم على كورة ستار في أمم إفريقيا 2019:

KORA ONLINE شاهد بث مباشر مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة، كورة ستار مشاهدة مباشرة مباريات كان 2019 بدون تقطيع، شاهد على بين ماتش بث مباشر كورة توداي مباراة المغرب وبنين بدون تقطيع على رابط الاسطورة، حيث ينحاز التاريخ للمنتخب المغربي في مواجهاته ضد بنين قبل مباراة اليوم، حيث تقابل المنتخبين 5 مرات منها مباراة وحيدة في بطولة أمم إفريقيا فازت المغرب فيها جميعًا، شاهد المواجهة النارية بين المغرب وبنين على رابط يوتيوب.

- تشكيل مباراة المغرب × بنين بث مباشر KORA SHOOT اليوم الجمعة:

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب سيخوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، مهدي بوربيعة.

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الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.

أما منتخب بنين سيبدأ مباراة المغرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، إمورو

خط الوسط: أديوتي، دالميدا، سيسينيون، موني

الهجوم: بوتي، سوكو

- كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5-7-2019:

ستكون مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019، متاحة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، ماكس اتش دي MAX HD 1، ماكس اتش دي MAX HD 2، بتعليق عربي (رؤوف خليف – حفيظ دراجي)، ويمكن متابعة المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية، تابعوا بث مباشر لمباراة المغرب وبنين على روابط البث من خلال موقعنا.

- شاهد بث مباشر مباراة المغرب وبنين في CAN 2019 علي YALLA SHOOT:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة المغرب وبنين على كورة ستار اليوم الجمعة، شاهد بث مباشر مباريات دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2019، مشاهدة مباشرة مباراة المغرب وبنين KORA ONLINE، تابع لايف على رابط الاسطورة مباراة المغرب اليوم، متابعة حية لمباراة المغرب وبنين على KORA TODAY، يمكن مشاهدة مباريات أمم إفريقيا عبر روابط البث المباشر ONLINE من خلال موقعنا في محاولة لمحاربة الاحتكار ومساعدة المشاهدين للوصول لوجبة كروية ممتعة.