رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن تجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن تجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وجاء ذلك بعدما كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.



وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.