رياضة | إنتر يضحي بنجمه من أجل ضم لاعب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر يضحي بنجمه من أجل ضم لاعب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رحيل الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر ميلان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن رحيل ناينجولان قد يمنح الفرصة لقدوم أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة لصفوف إنتر ميلان.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ناينجولان قد ينتقل لأحد أندية الصين بالتحديد نادي جيانجسو سونينج 4.5 مليون يورو قيمة الراتب السنوي للاعب البلجيكي في الموسم الواحد، مؤكداً في نفس الوقت أنه قد يقترب من العودة لنادي روما.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع فيدال لاعب برشلونة الذي يشترط الحصول على مبلغ 20 إلى 22 مليون يورو للتفريط في خدمات اللاعب.