رياضة | تشكيل بنين أمام المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بنين أمام المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، تشكيل فريقه، لمواجهة المغرب، بالأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

ويلتقي الفريقان بعد قليل على ملعب السلام ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء التشكيل كالآتي:-

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