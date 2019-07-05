رياضة | الجماهير المغربية تشعل مدرجات السلام قبل مواجهة بنين

حرصت الجماهير المغربية المتواجدة بملعب السلام، على الهتاف المبكر للاعبي بلادهم قبل مواجهة بنين، بيطولة الأمم الإفريقية.

وطالبت الجماهير خلال هتافها، بمواصلة الزحف نحو الأدوار المقبلة من البطولة، وتحقيق اللقب بعد غياد طويل عن منصات التتويج.

كما قامت الجماهير بدعم اللاعب مهدي بن عطية مدافع المغرب، والهتاف له بعد خروجه من التشكيل الأساسي بسبب تعرضه للإصابة.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره البنيني، بعد قليل على ملعب السلام ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.