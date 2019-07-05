رياضة | تشكيل ناري للمغرب أمام بنين في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للمغرب أمام بنين في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : ياسين بونو

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