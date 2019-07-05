رياضة | فوزنياكي تودع ويمبلدون

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تعرضت الدنماركية كارولين فوزنياكي للإقصاء من بطولة ويمبلدون للتنس عقب الخسارة أمام الصينية شواي تشانغ بواقع (6-4) و(6-2)، بينما تواصل الأوكرانية يلينا سفيتولينا التقدم بعدما تغلبت على اليونانية ماريا سكاري بواقع (6-3) و(6-7)و(6-2) لتصل إلى ثمن النهائي.

ومنيت فوزنياكي، المرشحة الـ14 للفوز بلقب البطولة، بالخسارة بشكل مفاجئ أمام تشانغ في أول ساعة من منافسات الجولة.

وستواجه الصينية، المصنفة رقم 50 عالمياً، في الجولة المقبلة الفائزة في المباراة بين الأوكرانية دايانا ياستريمسكا والسويسرية فيكتوريا جولوبيك.

وفي ثمن النهائي، ستلعب سفيتولينا، المرشحة الثامنة للفوز بالبطولة، أمام الفائزة في المباراة بين الكرواتية بترا مارتيك والأمريكية دانيلي كولينز.