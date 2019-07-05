رياضة | منتخب بنين يتفقد أرضية ملعب ستاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب بنين يتفقد أرضية ملعب ستاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو منتخب بنين على تفقد أرضية ستاد السلام فور الوصول إلى الملعب استعدادا لخوض مباراة المغرب في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واصطحب الجهاز الفني للمنتخب البنيني اللاعبين، وقاموا بجولة داخل الملعب قبل الزول لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره البنيني في السادسة مساء اليوم على ملعب السلام، في أولى مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية.