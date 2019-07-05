رياضة | إسلام جمال يوقع عقود انتقاله للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام جمال يوقع عقود انتقاله للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤلي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على توقيع إسلام جمال مدافع نادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع اللاعب اليوم على عقود انتقاله لمدة موسمين، وذلك في حضور رئيس النادي ووكيله، عقب الاتفاق على كافة الشروط المادية.