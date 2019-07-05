رياضة | بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات قوية مع اللاعب إمام عاشور نجم فريق حرس الحدود، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب لضمه لصفوف الفريق، ليشتعل الصراع بين بيراميدز والزمالك على ضم اللاعب.

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وقدم اللاعب مستوى مميز للغاية مع فريقه هذا الموسم، ولفت الأنظار بقوة، وكان عاشور قد انتقل لحرس الحدود على سبيل الإعارة قادما من المحلة وتنتهي إعارته في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه من الانتقال لاي من الفريقين خلال الساعات المقبلة.