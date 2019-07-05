رياضة | جماهير المغرب تبدأ في التوافد على مدرجات ستاد السلام لمؤزارة أسود الأطلسي أمام بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المغرب تبدأ في التوافد على مدرجات ستاد السلام لمؤزارة أسود الأطلسي أمام بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير منتخب المغرب في التواجد بمدرجات ستاد السلام لمؤازرة أسود الأطلسي في مباراة اليوم أمام بنين.

وتواجدت الجماهير المغربية في مدرجات السلام قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة التي من المقرر أن تبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه منتخب المغرب نظيره بنين مساء اليوم في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا.